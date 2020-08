David Silva saluta Manchester City 'sarò sempre suo tifoso' (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - "Mi sono sentito da subito a casa, mi hanno trattato sempre tutti bene, sia a me che alla mia famiglia. sarò sempre riconoscente al Manchester. sarò per tutta la vita tifoso del ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - zazoomblog : Manchester City David Silva ai saluti: “Per sempre vostro tifoso” - #Manchester #David #Silva #saluti: - francesca_turco : Fosse vero, escluderei il Valencia dai possibili competitor per David Silva. Qua si parla di cambiali per gli stipe… -