Daniela Santanchè sfida il governo: «La mia discoteca resterà aperta» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta aperta», così a “TPI” Daniela Santanchè commenta il nuovo provvedimento del governo Conte. «È una misura diversiva, un provvedimento acchiappa-voti. Però abbiamo scongiurato il peggio. Mi preoccupa la cultura che c’è dietro. Mi fanno paura le sinistre che non hanno lavorato mai: recludono i giovani e fanno scorrazzare gli extracomunitari», ha sottolineato la senatrice di Fratelli di Italia. «Il governo era in evidente difficoltà. A cominciare dai tamponi, che dovevano fare, e non riuscivano a ... Leggi su urbanpost

