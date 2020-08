Daniela Santanché lancia la polemica: “La mia discoteca resta aperta” (Di lunedì 17 agosto 2020) Richiudono i battenti le discoteche di tutta Italia ma non quella della senatrice Daniela Santanchè che si scaglia contro il “provvedimento diversivo” “Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta aperta” … L'articolo Daniela Santanché lancia la polemica: “La mia discoteca resta aperta” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

HuffPostItalia : Daniela Santanchè: 'La mia discoteca resta aperta' - super_indignata : RT @HuffPostItalia: Daniela Santanchè: 'La mia discoteca resta aperta' - sostengo5 : RT @Antiogu60: Sfida, sfida, fai la prepotente.. Crei i guai fregandotene delle misure di sicurezza in discoteca e ora.. Vuoi rompere gli U… - MassoniSerafino : LA BELLA E BRAVA DANIELA SANTANCHE' !!! - ILOVEPACALCIO : Daniela Santanché sfida il governo: 'La mia discoteca resta aperta' - Ilovepalermocalcio -