Daniela Santanché sfida il governo: 'La mia discoteca resta aperta, ma vietato ballare' (Di lunedì 17 agosto 2020) Così la Senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè , commenta il nuovo provvedimento del governo a Tpi.it. 'Il governo - osserva - era in evidente difficoltà. A cominciare dai ...

ROMA - La decisione del governo di chiudere le discoteche non ha raccolto parere positivo da parte di tutti, anzi: alcuni hanno storto il naso. Tra questi la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela San ...ROMA - "Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca ...