Daniela Martani sul traghetto senza mascherina: perché hanno chiamato i carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Quanto accaduto a Daniela Martani sul traghetto in Sardegna che collega La Maddalena a Palau è diventato di dominio pubblico, sia dopo che l’ex hostess di Alitalia (conosciuta per essere stata il simbolo delle rivendicazioni dei dipendenti durante la crisi della compagnia nel 2009 e per aver partecipato successivamente al Grande Fratello) ha pubblicato il video sui social network, sia per le polemiche che ne sono seguite. LEGGI ANCHE > Daniela Martani attacca i fan del panettone Motta Daniela Martani e la vicenda del traghetto in Sardegna Daniela Martani, infatti, voleva salire sul traghetto senza mascherina, facendo leva sul fatto che in macchina non ... Leggi su giornalettismo

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - AmoreAffari : @stanzaselvaggia Non soltanto lei è una imbecille ma giustamente Daniela Martani vuole chiamare i Carabinieri e io… - rosypal1 : @stanzaselvaggia Ma chi cazze’ Daniela Martani ? - FiorellaBangra1 : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… - Spicci3 : @danielamartani Daniela Martani sei un'imbecille affetta da ignoranza E lo hai anche reso pubblico Un feno -

Daniela Martani si imbarca su un traghetto per La Maddalena, ma blocca tutti perché si rifiuta di indossare la mascherina. L’attivista ha pubblicato su Facebook il filmato in cui discute animatamente ...

Imbarco movimentato al porto de La Maddalena. La bagarre è stata scatenata da Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e volto tv, nonché convinta attivista vegana, che si è rifiutata di in ...

