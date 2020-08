Daniela Martani senza mascherina sul traghetto, Selvaggia Lucarelli: "Che poraccia!" (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Da ieri sera Daniela Martani è nuovamente balzata alle cronache oltre che nei trending topic di Twitter. I social sono letteralmente impazziti per una clip in cui l'ex concorrente del Grande Fratello riprende una scena in cui sale sul traghetto che collega La Maddalena a Palau senza la mascherina di protezione.Lo staff responsabile (della compagnia Delcomar) la redarguisce, intima di chiamare le forze dell'ordine ma lei impassibile ritiene che, essendo in macchina da sola, non c'è obbligo di indossarla. Documenta il tutto e lo pubblica sui social denunciando quello che - a suo parere - è un errore. Scrive: La compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la ... Leggi su blogo

