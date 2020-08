Daniela Martani, l’ex del Grande Fratello dice no alla mascherina: ‘Lobotomizzati, vi meritate Chiara Ferragni’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Se era stata soprannominata ‘pasionaria’ un motivo ci sarà. Daniela Martani, ex hostess Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello 9, ha nuovamente fatto scalpore. Questa volta, però, perché si è rifiutata di indossare la mascherina all’interno della sua auto. in riproduzione.... La protesta di Daniela Martani sul traghetto Ma andiamo con ordine: di ritorno dall’isola della Maddalena la Martani è stata protagonista di un’accesa discussione con la compagnia di navigazione che ha cercato di impedirle di salire a bordo sulla nave in quanto si ... Leggi su tvzap.kataweb

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - fanpage : Daniela Martani ferma un traghetto perché non vuole indossare la mascherina. È lei stessa a riprendere l'intera sce… - Lialacor : RT @Miti_Vigliero: Uh, la vegana ex Grande Fratello che aveva detto che Amatrice si era meritata il terremoto perché aveva inventato il sug… - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Daniela Martani (che evoca diritti costituzionali a suo dire calpestati dall’obbligo di indossare la mascherina) ha detto L… - justlearnnread : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… -