Daniela Martani, la mascherina e Chiara Ferragni: 'Siete lobomotizzati'. Infuria la polemica (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Martani critica le nuove restrizioni anti-Covid e si scaglia contro il ministro della Salute che ha disposto la chiusura delle discoteche e l'obbligo della mascherina all'aperto tra le 18 e le ... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - fanpage : Daniela Martani ferma un traghetto perché non vuole indossare la mascherina. È lei stessa a riprendere l'intera sce… - ValentinaPremo3 : RT @GiorgioMarango8: L'ultimo attacco dello strisciante supino codismo dei 'non pensanti' è a una 'Daniela Martani' che ha cercato semplice… - ValentinaPremo3 : RT @AntonioGobetti: La #mascherina sempre obbligatoria?... Cara 'Daniela Martani' è che se le inventano proprio tutte per non farmi vincere… - voltes48 : RT @LoPsihologo: Daniela Martani (Grande Fratello 9), si rifiuta di indossare la mascherina sul traghetto. Il personale di bordo chiama i C… -