Daniela Martani fuori di sé, lite al porto per la mascherina: "Mi ribello, lobotomizzati" (Di lunedì 17 agosto 2020) Non è certo nuova a prese di posizione sopra le righe Daniela Martani, che nelle ultime ore ha coinvolto i fan in una battaglia personale tutta nuova. Protagonista proprio l'ex GF, che di ritorno da una vacanza in Sardegna si è resa protagonista di una scenata al porto di La Maddalena; qui, la showgirl si è infatti scatenata in una feroce lite con gli operatori portuali, "colpevoli" di averle richiesto l'utilizzo della famosa mascherina. Utilizzo che Martani ha prontamente rifiutato, giustificando il suo atteggiamento come una vera e propria ribellione. porto sardo bloccato dalla protesta di Daniela Martani: al momento di salire a bordo del traghetto, il rifiuto di indossare la ...

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - fanpage : Daniela Martani ferma un traghetto perché non vuole indossare la mascherina. È lei stessa a riprendere l'intera sce… - Adnkronos : Daniela Martani e il 'no' alla #mascherina: 'Popolo di lobotomizzati' - romi_andrio : RT @repubblica: 'La mascherina in auto? Folle'. La protesta all'imbarco del traghetto - NiccoColo : RT @fenice_risorta: Scusate ma hanno aperto le #fogne? ?????? -