Daniela Martani, contro la mascherina blocca il traghetto (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Martani torna protagonista. L’ex concorrente del GF9, infuriata per l’obbligo della mascherina salendo a bordo, litiga con il personale Daniela Martani, l’ex hostess dell’Alitalia diventata famosa come concorrente del Grande Fratello 9 torna a far parlare di sé. Confermando la sua vocazione di ‘pasionaria’, questa volta ha contestato l’uso della mascherina obbligatoria su un … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - fanpage : Daniela Martani ferma un traghetto perché non vuole indossare la mascherina. È lei stessa a riprendere l'intera sce… - Adnkronos : Daniela Martani e il 'no' alla #mascherina: 'Popolo di lobotomizzati' - Antonespola : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… - libellula58 : RT @rickyolgiati: Daniela Martani si rifiuta di indossare la mascherina e blocca un traghetto fino a che sono costretti a chiamare le forze… -