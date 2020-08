Dan Friedkin acquista la Roma: il patrimonio che fa sognare i tifosi (Di lunedì 17 agosto 2020) Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’imprenditore statunitense ha acquistato il club da James Pallotta. Gli affari del patron Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’annuncio ufficiale è arrivato poco dopo le 18, con la Borsa italiana chiusa (il club giallorosso è quotato a Piazza Affari); un’affare da quasi 600 milioni di euro (591 per la precisione) con il closing arrivato nella giornata di oggi dopo la risoluzione di alcune pratiche burocratiche. Si è svolto tutto in uno studio notarile Romano, con Friedkin collegato in call conference. L’imprenditore texano ha un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari secondo le stime di Forbes; è il ... Leggi su bloglive

