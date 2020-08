Damante avvistato in aeroporto verso Roma? Giulia De Lellis resta in Sardegna, gli ultimi avvistamenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sono i protagonisti dell’estate 2020. Proprio in queste ore, la mamma del deejay ha raccontato in che rapporti è con l’influencer mentre il figlio è stato avvistato in aeroporto dai follower. Andrea Damante avvistato in aeroporto verso Roma? Giulia De Lellis ancora in Sardegna Deianira Marzano ha postato uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Andrea Damante avvistato in aeroporto mentre Giulia De Lellis resta in Sardegna ?? ? Ti raccontiamo cosa sta succede… -

Ultime Notizie dalla rete : Damante avvistato Damante avvistato in aeroporto verso Roma? Giulia De Lellis resta in Sardegna, gli ultimi avvistamenti Blog Tivvù Chiusura discoteche per Covid, Selvaggia Lucarelli attacca Andrea Damante e Ignazio Moser: "I due geni"

Che Selvaggia Lucarelli non ne faccia passare una, è ormai cosa nota agli internauti abituati a leggere sui vari social le sue proteste sempre pungenti e, tante volte, dai toni sarcastici. Anche quest ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore al capolinea. Lui è stato avvistato con l’attrice Anna Safroncik

Insomma, si tratta di un periodo davvero complicato dal punto di vista sentimentale per le sorelle Rodriguez e pensare che per Cecilia e Ignazio si parlava addirittura di matrimonio e figli. Al netto ...

Che Selvaggia Lucarelli non ne faccia passare una, è ormai cosa nota agli internauti abituati a leggere sui vari social le sue proteste sempre pungenti e, tante volte, dai toni sarcastici. Anche quest ...Insomma, si tratta di un periodo davvero complicato dal punto di vista sentimentale per le sorelle Rodriguez e pensare che per Cecilia e Ignazio si parlava addirittura di matrimonio e figli. Al netto ...