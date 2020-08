Dall’Inghilterra, il Manchester City ha dubbi su Guardiola: spunta Pochettino (Di lunedì 17 agosto 2020) Pep Guardiola è ancora il manager del Manchester City, ma per quanto tempo ancora? Le parti in causa hanno iniziato a fare le proprie valutazioni per il futuro. La posizione del mister non è più così solida vista anche la recente eliminazione dalla Champions League e la conclusione della stagione con nessun titolo conquistato. Dall'Inghilterra sono convinti che i dirigenti stiano veramente mettendo in dubbio la sua permanenza alla guida dei Citizens.Manchester City: se salta Guardiola c'è Pochettinocaption id="attachment 824621" align="alignnone" width="594" Pochettino (Getty images)/captionIl tecnico catalano non ha comunicato niente al club e lo stesso è avventuo in direzione opposta... per ... Leggi su itasportpress

