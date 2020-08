Dalla Spagna sicuri: Diego Costa ha confessato agli amici che il suo futuro è a Milano (Di lunedì 17 agosto 2020) Diego Costa potrebbe giocare in Serie A. Anzi, con ancor più precisione potrebbe giocare a Milano. Da capire se con la maglia rossonera o con quella dell'Inter. Dalla Spagna sono convinti che l'attaccante dell'Atletico Madrid lascerà i colchoneros per approdare in Italia.Diego Costa: futuro milanesecaption id="attachment 1008007" align="alignnone" width="789" Diego Costa (getty images)/captionJuan Gato, giornalista anche della radio spagnola Cadena COPE, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, un messaggio abbastanza chiaro sul futuro del bomber spagnolo dell'Atletico Madrid. "Diego Costa ha confessato ai suoi ... Leggi su itasportpress

