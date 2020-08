Dalla Spagna: il Manchester United su quattro giocatori del Barça (Di lunedì 17 agosto 2020) Con la rivoluzione in atto in casa Barça, in tanti sondano i profili giusti da poter prelevare dai catalani, magari con qualche sconto sull’eventuale trattativa. Secondo il Mundo Deportivo, il Manchester United, fresco di eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia, sta valutando i profili di Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé e Samuel Umtiti. Soprattutto questi ultimi due hanno già ricevuto contatti interessanti tramite i loro agenti. Vidal e Rakitic, invece, sembrano molto lontani. Foto: Twitter Man Utd L'articolo Dalla Spagna: il Manchester United su quattro giocatori del Barça proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi pronto a lasciare subito il #Barcellona! #SportMediaset - giornalettismo : Erano stati garantiti #tamponi in 48 ore per chi rientra da #Grecia, #Spagna, #Croazia e #Malta. Ma sono tanti i d… - agorarai : Le immagini dalla Spagna. Il senso di responsabilità giudicate voi questa scena ripresa in un locale nella Costa de… - AndreaZeoli : RT @FabrizioDelpret: #COVID19 Lazio. Più 51 positivi: - 10 italiani di rientro dalla Grecia; - 8 di rientro dalla Spagna; - 3 dalla Croazi… - dottorschultz : RT @FabrizioDelpret: #COVID19 Lazio. Più 51 positivi: - 10 italiani di rientro dalla Grecia; - 8 di rientro dalla Spagna; - 3 dalla Croazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Aeroporti nel caos, «Arrivo dalla Spagna, entro 48 ore farò il test. Ma intanto ricomincio a guidare il tram» Corriere della Sera Il segreto Mercedes? E' un anno avanti a tutti

La squadra di Brackley dà una grande dimostrazione di superiorità nel torrido GP di Spagna: la Mercedes cancella i problemi di gomma che l'aveva penalizzata a Silverstone e mostra qual è il suo potenz ...

F1, GP Spagna 2020: Ferrari, quinta forza in pista e con problemi di affidabilità. Si salva solo l’orgoglioso Vettel

L’esito della pista di Barcellona, sede del sesto round del Mondiale 2020 di F1, non ha dato adito a interpretazioni: la Ferrari è in difficoltà e in crisi di identità. Su uno dei tracciati più comple ...

