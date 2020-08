Dalla Russia potrebbe arrivare un nuovo pericoloso malware. Allarme da Fbi e Nsa (Di lunedì 17 agosto 2020) Occidente sotto attacco informatico e non è la simulazione di un videogame. E’ scesa in campo l’Unità 26165 dell’85mo Reparto per i Servizi Speciali, ovvero il braccio armato del Direttorato Generale dell’intelligence militare russa (“Gru” per gli addetti ai lavori). Specialisti conosciuti e temuti anche nel mondo “civile” (che nel tempo ne ha etichettato le funeste imprese attribuendo loro sigle diverse come Fancy Bear, APT28 e – giuro che è vero – Strontium), avrebbero forgiato un malware sviluppato in ambiente Linux che starebbe mostrando un livello di pericolosità tutt’altro che trascurabile. Il micidiale grimaldello hi-tech si chiama Drovorub e parecchi esperti – prendendo in considerazione le molteplici funzionalità che è in grado di assicurare – ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Dalla Russia potrebbe arrivare un nuovo pericoloso malware. Allarme da Fbi e Nsa - aldoceccarelli : @Umberto_Rapetto Dalla #Russia potrebbe arrivare un nuovo pericoloso #malware. Allarme da #Fbi e #Nsa… - Loris42323057 : @Ric746 Ma l' indipendenza dalla Russia non ha portato strade lastricate d'oro e il cibo che cade maturo dagli albe… - dileguossi : RT @valy_s: Toh... A distanza di pochi giorni dalla #Russia, anche la #Cina registra il suo #vaccino per il #COVID19 ... Ma scommetto che i… - Faniuzza1 : RT @valy_s: Toh... A distanza di pochi giorni dalla #Russia, anche la #Cina registra il suo #vaccino per il #COVID19 ... Ma scommetto che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Russia Dalla Russia potrebbe arrivare un nuovo pericoloso malware. Allarme da Fbi e Nsa Il Fatto Quotidiano Come e perché l’America si fida della Polonia

Che cosa cela l’accordo firmato dal segretario di Stato americano Mike Pompeo e dal ministro della Difesa polacco. L’analisi di Giuseppe Gagliano L’accordo recentemente siglato tra America e Polonia p ...

Vertice virtuale leader Ue sosterrà manifestanti bielorussi

I leader dell'Unione europea invieranno un messaggio di solidarietà ai manifestanti bielorussi durante la videoconferenza di emergenza sulla situazione nell'ex repubblica sovietica. Lo ha riferito ...

Che cosa cela l’accordo firmato dal segretario di Stato americano Mike Pompeo e dal ministro della Difesa polacco. L’analisi di Giuseppe Gagliano L’accordo recentemente siglato tra America e Polonia p ...I leader dell'Unione europea invieranno un messaggio di solidarietà ai manifestanti bielorussi durante la videoconferenza di emergenza sulla situazione nell'ex repubblica sovietica. Lo ha riferito ...