Dalla Francia: Chalobah del Chelsea verso il prestito al Lorient (Di lunedì 17 agosto 2020) Trevoh Chalobah è ad un passo dal Lorient. Secondo L’Equipe, il difensore del Chelsea firmerà il contratto di prestito con la squadra arancionera francese dopo le visite mediche di domani. Nelle ultime due stagioni, il giocatore inglese era stato ceduto in prestito in Championship all’Ipswich Town e poi all’Huddersfield Town. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - fattoquotidiano : Gran Bretagna, record di sbarchi di migranti dalla Francia. Ma per “riprendersi i confini” Johnson dipende dall’Eur… - SaraGama_ITA : Ripartiamo dalla Francia ancora una volta con maggiori consapevolezze. Abbiamo portato in campo sempre la nostra id… - lollo70bi : RT @FabrizioDelpret: #COVID19 Lazio. Più 51 positivi: - 10 italiani di rientro dalla Grecia; - 8 di rientro dalla Spagna; - 3 dalla Croazi… - hiddlestovn : raga stavo mettendo in ordine la soffitta e ho trovato questa foto di mio nonno (a sinistra) con un suo collega ai… -