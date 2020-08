Dal Vaffa-day al batti il cinque al Pd: promesse tradite, grillini al capolinea (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Movimento 5 Stelle si originò dal "Vaffa" al sistema, ma la sua parabola politica sta declinando con il "batti il cinque" rivolta all'oggetto delle sue invettive. L'ascesa grillina deve al web le ragioni dell'irruzione vincente nello scenario politico con una strutturazione cybercratica che è riuscita a fomentare la partecipazione delle masse individualizzate della rete. Il web consente una mobilitazione ininterrotta della base lusingata con messaggi egualitari dell'«uno vale uno», scanditi come un mantra in una sorta di formula magica da cui estrarre diritti inediti per tutti. Con il tempo le regole del "non statuto" dei cinque Stelle sul limite dei due mandati e sull'autonomia politica, avversa a qualsiasi alleanza con i partiti tradizionali, sono state derogate, assimilandosi al sistema ... Leggi su iltempo

