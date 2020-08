Da Singapore per comprare il Newcastle: 'E offriremo a Shearer la panchina' (Di lunedì 17 agosto 2020) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Un grande classico nel romanticismo ma anche nel calcio, ultimo esempio la seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. In Premier ... Leggi su gazzetta

Da Singapore per comprare il Newcastle: "E offriremo a Shearer la panchina" La Gazzetta dello Sport Singapore-Malesia: oggi i primi viaggi d'affari tra i due Paesi

Singapore, 17 ago 15:44 - (Agenzia Nova) - Dopo cinque mesi di chiusura legati alle misure per contenere la pandemia di coronavirus, i governi di Singapore e Malesia hanno consentito oggi i primi viag ...

Singapore: governo pronto a stanziare altri 6 miliardi di dollari per estendere sussidi agli stipendi

Singapore, 17 ago 11:32 - (Agenzia Nova) - Il governo di Singapore è pronto a stanziare altri 5,8 miliardi di dollari per estendere fino al prossimo marzo un programma di sussidi agli stipendi nei set ...

