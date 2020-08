Da Roma - Zielinski, pronto il cambio di agente: sarà assistito dall'agenzia di Totti (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesco Totti si appresta a mettere a segno il due colpi tra i grandi in qualità di proprietario di un'agenzia di procuratori. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Roma - Zielinski, pronto il cambio di agente: sarà assistito dall'agenzia di Totti - CuoreIschitano : Il lavoro di Francesco Totti nel mondo dello scouting continua ad intensificarsi. L'ex attaccante della Roma sta la… - Diego31883 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Caprari cambia procuratore ?? L'attaccante del #Parma lascia Davide #Lippi ed entra a far parte de… - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Caprari cambia procuratore ?? L'attaccante del #Parma lascia Davide #Lippi ed entra a far parte de… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Caprari cambia procuratore ?? L'attaccante del #Parma lascia Davide #Lippi ed entra a far pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zielinski Gonfialarete.com: Pranzo tra Totti e Zielinski casanapoli.net Da Roma - Zielinski, pronto il cambio di agente: sarà assistito dall'agenzia di Totti

Francesco Totti si appresta a mettere a segno il due colpi tra i grandi in qualità di proprietario di un'agenzia di procuratori. Il primo accordo con un calciatore di Serie A dovrebbe riguardare Gianl ...

Le “rose da 25” delle big di Serie A: la situazione attuale

Come ormai consuetudine le squadre di Serie A devono fare i conti con il vincolo che prevede la cosiddetta limitazione della rosa a 25 giocatori decisa dalla FIGC. Scrivo “cosiddetta” perché in realtà ...

Francesco Totti si appresta a mettere a segno il due colpi tra i grandi in qualità di proprietario di un'agenzia di procuratori. Il primo accordo con un calciatore di Serie A dovrebbe riguardare Gianl ...Come ormai consuetudine le squadre di Serie A devono fare i conti con il vincolo che prevede la cosiddetta limitazione della rosa a 25 giocatori decisa dalla FIGC. Scrivo “cosiddetta” perché in realtà ...