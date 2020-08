Da Roma insistono: "Nuova proprietà valuta Giuntoli come direttore sportivo per il futuro" (Di lunedì 17 agosto 2020) Il prossimo mercato della Roma, il primo dell'era Friedkin, sarà guidato dal CEO Fienga e dall'attuale team manager Morgan De Sanctis. Leggi su tuttonapoli

Il prossimo mercato della Roma, il primo dell'era Friedkin, sarà guidato dal CEO Fienga e dall'attuale team manager Morgan De Sanctis. Nessun inserimento in società almeno fino alla prossima stagione, ...

Festa di San Rocco a Cisterna: le analogie delle opere del santo con l’attuale pandemia

CISTERNA – Ieri sera, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto la Santa Messa per la festa di San Rocco, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, a Cisterna di Latina. All’inizio della s ...

