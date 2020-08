Da Pechino il primo vaccino brevettato (Di lunedì 17 agosto 2020) Il primo vaccino contro il coronavirus è stato brevettato presso l’agenzia nazionale cinese per la proprietà intellettuale. Si chiama Ad5-ncov ed è stato sviluppato da Chen Wei, 54enne scienziata dell’Accademia di medicina militare cinese, in collaborazione con la CanSino Biologics, una società privata fondata nel 2009 da quattro ricercatori cinesi a Tianjin, nel nord della Cina. Il brevetto garantisce che Chen Wei e la società siano i titolari dei diritti sullo sfruttamento del vaccino. Ma come ha spiegato un portavoce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

