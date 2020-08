Da Beyoncé a Childish Gambino, Obama presenta la sua playlist del 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Si apre la convention democratica in vista delle elezioni presidenziali del 2020 e torna la musica di Obama. A poche ore dall’apertura della quattro giorni che a Milwaukee, in Winsconsin, incoronerà Joe Biden come nuovo candidato alla Casa Bianca dei democratici, l’ex presidente pubblica un tweet con la lista delle sue 53 canzoni preferite del 2020. Una lista in cui molti degli artisti parteciperanno proprio alla convention dell’Asinello. LEGGI ANCHE > Il video nostalgico di Obama e Biden contro Trump La musica di Obama, da John Legend a Bob Dylan passando per Beyoncé Nel messaggio l’ex presidente, che adesso si occupa della sua fondazione e da quando Biden è rimasto il solo candidato in corsa per la nomination democratica è tornato ... Leggi su giornalettismo

