Da Belén-De Martino a Mary-Kate Olsen-Sarkozy: tutte le separazioni del 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Si dice che l’estate sia la stagione degli amori, che la primavera ridesti animi sopiti e infonda in chi la vive una sorta di pacifica condiscendenza. Saremmo più buoni, con i primi caldi. Con il verde e il mare. Ma ogni regola vuole la sua eccezione. E ad Hollywood, dove tutto è pubblico, non c’è stata primavera più faticosa di quella passata. Complice, forse, la convivenza coatta alla quale il lockdown ci ha costretti, diverse coppie sono cadute sotto il peso di «differenze inconciliabili». Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy hanno colorato il Coronavirus di drammi e vendette, di accuse e richieste al Tribunale di New York. L’ex enfant prodige del cinema statunitense ha chiesto alle autorità della Grande Mela di consentirle di divorziare nottetempo. Pena, la perdita della propria casa, dalla quale l’ormai ex marito avrebbe cercato di cacciarla. Leggi su vanityfair

Notiziedi_it : Belen Rodriguez demolisce le speranze di Stefano De Martino: “Non tornerò sulle mie scelte” - zazoomblog : Stefano De Martino raggiunge Belen Rodriguez a Ibiza ma lei è con gli amici: Vorrebbe riconquistarla -… - costa577 : Belen Rodriguez e le corna di De Martino e Marcuzzi, Dago conferma e infierisce: 'Il modo in cui le ha scoperte...… - Notiziedi_it : Belen Rodriguez demolisce le speranze di Stefano De Martino: “Non tornerò sulle mie scelte” - infoitcultura : Stefano De Martino cerca il perdono da Bélen - Positanonews -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Martino I miracoli di San Martino doppiozero