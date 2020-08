Crociere: riparte solo MSC, Salerno resta senza navi. Messineo: “Ecco cosa cambia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La recentissima riapertura normativa alle Crociere “non avrà, nell’immediato, alcuna ripercussione sul porto di Salerno”. E’ chiaro Francesco Messineo (foto a lato), segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale. Reperibile in ogni orario anche in vacanza, spiega: “Al momento è stata attivata una unica crociera: la MSC sta sperimentando i gradi di compatibilità delle regole anti-contagio con il settore del crocierismo. Una loro nave sta effettuando il tour nel Mediterraneo toccando i porti di Genova, Civitavecchia-Roma, Napoli e poi giù, Malta. Si tratta di volumi minimali e di una dinamica nuova per regole e modalità in regime di pandemia ancora in ... Leggi su anteprima24

