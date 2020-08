«Crescita evidente: inevitabili le zone rosse locali». Vacanze all’estero, influenza e scuola: il capo del Cts sul mix esplosivo in autunno (Di lunedì 17 agosto 2020) La prospettiva di un nuovo lockdown nazionale sembra ancora remota, ma davanti ai dati in aumento sui contagi di Coronavirus il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, si fa sempre più concreta l’ipotesi che d’ora in avanti si procederà a chiusure limitate. Al Messaggero il dirigente della Protezione civile si dice «discretamente preoccupato» per l’andamento quotidiano dei casi, che ancora ieri ha rilevato vicini a 500 nuovi positivi. Di questo passo, sostiene Miozzo, è sempre più probabile che i casi possano arrivare a oltre 1.000 al giorno, con gli effetti della libertà di movimento ritrovata in estate che si mostreranno entro un paio di settimane: «Questo è il vero dramma, il ritmo di Crescita è evidente. Non si possono fare miracoli di ... Leggi su open.online

