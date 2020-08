Cozze con biotossine oltre i limiti richiamate dal Ministero della Salute (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato di una serie di lotti di Cozze a causa di un possibile rischio da biotossina per i consumatori. Nell'avviso di «richiamo per rischio chimico», consultabile sulla pagina apposita del sito del Dicastero, si legge quale «motivo del richiamo: superamento limiti acido okadaico, biotossine algali» come pure il numero dei lotti di Cozze del «produttore Effelle Pesca Srl, stabilimento di via della Manifattura, nella frazione di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, in confezioni da 1 kg, 1,7 kg e 5 kg». Come recita l'avviso del Ministero della Salute datato 10 agosto, ma pubblicato venerdì sul portale ... Leggi su gqitalia

