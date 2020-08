Covid, Zingaretti contro Salvini: 'Lui avrebbe fatto come Trump o Bolsonaro' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante, ora tanti tifosi di allora fischiettano, ma io la difendo. Senza questo esecutivo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia:... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Covid, Zingaretti contro Salvini: 'Lui avrebbe fatto come Trump o Bolsonaro' #Mes - xenonian1 : RT @katrina1868: @xenonian1 @anna95859997 Secondo approfonditi Studi è dimostrato che il Covid ha1elevata reattività con gli Organismi appa… - mimich58 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zingaretti contro Salvini: 'Lui avrebbe fatto come Trump o Bolsonaro' #Mes - MatteoFollesa77 : QUESTO ESSERINO SI è FATTO FREGARE MILIONI DI EURO,SOLDI PUBBLICI,E HA IL CORAGGIO DI PENSARE A CIò CHE AVREBBERO F… - katrina1868 : RT @katrina1868: @xenonian1 @anna95859997 Secondo approfonditi Studi è dimostrato che il Covid ha1elevata reattività con gli Organismi appa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

Il governo e' atteso "da prove terribili" e "non possiamo sbagliare": "Non e' in gioco un'alleanza di governo ma la tenuta della nazione nei prossimi anni": e' l'avvertimento lanciato dal segretario d ...La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante, ora tanti tifosi di allora fischiettano, ma io la difendo. Anche se non vanno nascoste le difficoltà, le contraddizioni e anch ...