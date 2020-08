Covid, Zaia confessa “Stiamo capendo poco”. Appello agli scienziati (Di lunedì 17 agosto 2020) Covid – Il Governatore del Veneto Luca Zaia commenta questa fase legata all’epidemia e confessa: “Ci stiamo capendo poco” poi l’Appello agli scienziati: “Devono essere più chiari”. Fase di incertezza generale, a livello nazionale, in questo agosto che sta registrando un nuovo andamento crescente dell’epidemia. Negli ultimi giorni la curva legata ai contagi continua a salire (nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 320) mentre, fortunatamente, rimane molto limitato il conteggio dei decessi. È però un periodo di confusione generale circa il da farsi: nel giro di poche settimane le discoteche sono state aperte poi richiuse, le mascherine saranno obbligatorie (nei luoghi della movida) anche ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Padova, Zaia su bimba ricoverata per Covid: 'Situazione complicata' #coronavirus - giornalettismo : Gianluca #Forcolin, vice di Luca #Zaia alla Regione Veneto, ha raccontato di aver saputo solamente ieri che lo stud… - alfreaudi : RT @AnselmoProde: @Solocarmen1 @zaiapresidente @SoniaLaVera Zaia,a quanto leggo,conferma che la piccola di 5 anni ricoverata 'per Covid' ha… - AnselmoProde : @Solocarmen1 @zaiapresidente @SoniaLaVera Zaia,a quanto leggo,conferma che la piccola di 5 anni ricoverata 'per Cov… - uffailnick1 : #zaia, quello che cita #eracleontedagela #covid -