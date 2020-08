Covid, nuovi contagi a Como: 9 ragazzi positivi dopo vacanza in Croazia (Di lunedì 17 agosto 2020) Dieci nuovi contagi al Covid-19 in provincia di Como, 9 di loro sono ragazzi di ritorno da una vacanza in Croazia. E’ il dato aggiornato da Regione Lombardia a lunedì 17 agosto. I 9 ragazzi comaschi contagiati hanno età tra i 18 e i 21 anni. In queste ore anche a Solaro e Ceriano Laghetto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Nuove location ospiteranno artisti straordinari ... In questo difficile periodo di emergenza Covid-19, Muggia vivrà un’edizione speciale del Muja Buskers Festival: un progetto che nasce dalla passione ...

Famiglia infettata dal Covid, nuovo focolaio

A renderlo noto la Asl Toscana Nord Ovest nel bollettino odierno CARRARA — C'è un nuovo focolaio familiare in Toscana, si tratta di 3 casi di Covid tutti su Carrara che fanno parte di un cluster di ...

