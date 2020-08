Covid, lo studio del Tocivid-19 e il vaccino: arrivano le parole di Ascierto (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La “cura Ascierto” funziona, non su tutti i pazienti colpiti da Covid 19, ma su molti sì. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Paolo Ascierto e da Vincenzo Montesarchio, oncologo del Pascale il primo, dell’Ospedale dei Colli il secondo. “Il nostro studio, il Tocivid-19 è stato uno studio positivo – ha dichiarato Ascierto oncologo e ricercatore che dirige l’unità di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative del Pascale di Napoli in un’intervista rilasciata a ‘Il Riformista’ – . Infatti, era stato disegnato per verificare se il farmaco inducesse una riduzione della mortalità ad un mese di almeno il 10% ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Cremona, nella provincia con la più alta mortalità Covid non c’è ancora uno studio epidemiologico: “Serve per capir… - IlContiAndrea : Spero un giorno sarà fatto uno studio psicologico sulla rimozione forzata, da parte di molti italiani, del… - giornalettismo : Gianluca #Forcolin, vice di Luca #Zaia alla Regione Veneto, ha raccontato di aver saputo solamente ieri che lo stud… - TheQ_continuum : @DMALAGIGI2 Oppure l'aereo... Se in Cina una donna positiva ne ha infettati 71... Tuttavia non saprei se dopo aver… - chanelrouge : però vaffanculo covid di merda tutte le location di batman sfanculate adesso filmano tutto in studio non c'è giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Cremona, nella provincia con la più alta mortalità Covid non c’è ancora uno studio epidemiologico:… Il Fatto Quotidiano Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: discoteche, gestori fanno ricorso al Tar

Al termine di un vertice con le Regioni, il governo ha deciso nel pomeriggio di ieri di chiudere le discoteche in tutta Italia. Una decisione presa dopo l’aumento dei numeri di casi di Coronavirus nel ...

Corso di laurea in Medicina a Cotignola, “Ragionevolezza e coerenza dalla maggioranza di Governo”

conforta il recente pronunciamento dei Verdi in merito alla vicenda della campagna di Pd-La buona politica e Lega per Salvini a favore dell’istituzione di una nuova Azienda ospedaliera universitaria a ...

Al termine di un vertice con le Regioni, il governo ha deciso nel pomeriggio di ieri di chiudere le discoteche in tutta Italia. Una decisione presa dopo l’aumento dei numeri di casi di Coronavirus nel ...conforta il recente pronunciamento dei Verdi in merito alla vicenda della campagna di Pd-La buona politica e Lega per Salvini a favore dell’istituzione di una nuova Azienda ospedaliera universitaria a ...