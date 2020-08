Covid, chiuse le discoteche e obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 (Di lunedì 17 agosto 2020) Ancora un giro di vite del governo sulle norme anti Covid: da lunedì 17 agosto è bandito il ballo in tutta Italia in discoteche, lidi, stabilimenti, alberghi, spiagge libere o attrezzate e ovunque si tengano feste danzanti. Per di più, le mascherine saranno obbligatorie anche se all'aperto, dalle 18 alle 6 del mattino, secondo la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che recita: «Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri ... Leggi su gqitalia

