Covid, cellule T e immunità crociata. Così la ricerca indaga sulla risposta immunitaria causata da altri virus (come il raffreddore) (Di lunedì 17 agosto 2020) Molte persone malate di Covid 19 in modo lieve o asintomatico – e che in molti casi non si sono accorte di avere la malattia – hanno sviluppato l’immunità mediata da “cellule T”, questo quanto dimostrato dallo studio del Karolinska University Hospital di Stoccolma. Ma, queste stesse “cellule T” sono state trovate anche in soggetti che non sono mai venuti a contatto con Sars Cov-2. La ragione è ancora sconosciuta, si sospetta che possa essere il risultato di un’infezione passata da Coronavirus (HCoV) comuni, quelli conosciuti ad oggi, diffusi in tutto il mondo, sono quattro: Coronavirus alpha (229E e NL63), Coronavirus beta (OC43 e HKU1) identificati diversi anni fa, i primi a metà degli anni Sessanta. Poi ci sono i 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il coronavirus sarebbe in grado di entrare nel sistema nervoso, tramite il naso. Il fatto che riesca a penetrare direttamente nel bulbo olfattivo spiegherebbe la causa della perdita dell’olfatto. Lo s ...

Il ruolo delle cellule T, infatti, deve ancora essere approfondito, ma è possibile che queste cellule abbiano imparato a reagire contro questa famiglia di virus, che sono correlati tra loro. Gli esper ...

