Covid a ore e cani anti-lockdown. Così il web sfotte il governo (Di lunedì 17 agosto 2020) Il governo ha fatto un altro autogol. Dopo il coprifuoco anti-Covid dalle 18 alle 6 il web si è scatenato. E allora via con meme e vignette che stanno facendo il giro dei social. Tra Cenerentola che scompare prima delle 18 e i cani anti-lockdown ce n'è per tutti i gusti. Leggi su iltempo

fanpage : “Dopo quasi 5 ore di turno bardato dentro che me so sudato pure l'acqua del battesimo, c'avevo le mutande talmente… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - Adnkronos : Covid, in Francia oltre 3300 nuovi casi in 24 ore - jabbaTM : RT @Adri19510: Qualcuna sa dirmi dove va a finire il Covid-19 dalle ore 06,00 alle 18,00? Chiedo per un amico - demian_yexil : RT @a70199617: #SONO LE ORE 18 00 E NON TUTTO VA BENE Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a F… -