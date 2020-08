Covid-19, tremila persone in piazza contro l’uso della mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) Avviene in Spagna: i manifestanti non indossavano alcuna protezione individuale. Il governo di Madrid, visti i casi in aumento, ha deciso di chiudere i locali notturni. Circa tremila persone sono scese in piazza a Madrid contro l’uso della mascherina. Lo riportano i media spagnoli, precisando che i manifestanti non indossavano il dispositivo di protezione individuale … L'articolo Covid-19, tremila persone in piazza contro l’uso della mascherina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un alveare umano impazzito e solo a stento contenuto grazie allo sforzo davvero straordinario delle forze dell’ordine di fronte alle molteplici trasgressioni alle regole anti-Covid. Ad Ischia, il Ferr ...

Circa tremila persone sono scese in piazza a Madrid contro l'uso della mascherina. Lo riportano i media spagnoli, precisando che i manifestanti non indossavano il dispositivo di protezione individuale ...

