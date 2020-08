Covid-19: in Campania boom di vacanze negli agriturismi (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl 2020 sarà ricordato come un anno spartiacque per il movimento agrituristico in Campania, nel male e nel bene. Dopo i primi dati positivi alla fine del lockdown – segnalano Coldiretti e Terranostra Campania – nel mese di agosto si consolida un boom di richieste in tutta la regione. Nel weekend di Ferragosto appena trascorso non solo si è registrato il sold out in tutti gli agriturismi della regione, ma un inedito boom nelle aree interne lontane dal mare. Dagli agriturismi della rete Campagna Amica – annunciano Coldiretti e Terranostra Campania – raccogliamo dati mai registrati prima: un overbooking triplo rispetto alle richieste. In altre parole per ogni prenotazione confermata nel week-end di Ferragosto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus in Campania, controlli sui rientri: effettuati 2390 tamponi e 125 test. LIVE

Per 16 dei 17 positivi rientrati in Campania, i tamponi positivi riguardano residenti nell’area di competenza dell’Asl Napoli 1, uno dell’Asl Napoli 2. L’Unità di crisi… Leggi ...

Siamo accerchiati da focolai. E in aeroporto zero controlli

Lo spettro della seconda ondata si avvicina all'Europa, dove i contagi sono in netta risalita. Al momento un incremento massiccio di contagi non si accompagna alla crisi sanitaria vissuta tra marzo e ...

