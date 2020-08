Covid, 18 nuovi casi a Napoli: c’e anche una 20enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna a salire il contagio soprattutto a causa dei rientri dall’estero. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 320 nuovi casi, per un totale di 254.235. In Campania sono 34 i nuovi casi positivi (24 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro) su 1.404 tamponi. Lo rende noto l’Unità di Crisi regionale nel bollettino della giornata in cui non si registrano né decessi né guariti. In diminuzione i contagi rispetto alla giornata di ieri, che si concentrano soprattutto a Napoli e Caserta. Dei 34 positivi 18 provengono da Napoli e provincia. In città sono 12 i contagiati da Covid, mentre si ... Leggi su anteprima24

