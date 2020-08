Cosa succederebbe se Twitter vietasse il porno (Di lunedì 17 agosto 2020) È il social network che finora si è dimostrato meno ostile a questi contenuti e ha permesso la normalizzazione di culture e pratiche meno note Leggi su ilpost

ilCogito : Cosa succederebbe se Twitter vietasse il porno - rex_hunnorum : RT @GuiducciLuigi: Potrei andare al consiglio di dipartimento e dire una roba tipo 'non sono in grado di spiegare la meccanica newtoniana'.… - abitudinario : RT @GuiducciLuigi: Potrei andare al consiglio di dipartimento e dire una roba tipo 'non sono in grado di spiegare la meccanica newtoniana'.… - Mte90Net : Ritorniamo ai fumetti, cosa succederebbe se il punitore fosse ambientato con un veterano della prima guerra mondial… - ombrysan : RT @fiera871123456: Integrazione... Se lo facessero nel loro paese che cosa succederebbe? E stavolta quale sarà la giustificazione dei vari… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succederebbe Cosa succederebbe se un buco nero cadesse all'interno di un wormhole? Everyeye Tech Anticipazioni Paradiso delle signore, Roberto Farnesi: “Umberto è in crisi”

Roberto Farnesi è il cinico e spietato commendatore Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore. Nelle ultime puntate inedite andate in onda ad aprile della soap lo abbiamo lasciato disperato dopo ...

'Chi l'ha visto?' torna in onda. Sciarelli: uno speciale per cercare Gioele

E adesso ci prova la trasmissione che dal 1989 si occupa degli scomparsi, ad aiutare chi sta cercando da due settimane il piccolo Gioele. Federica Sciarelli lavora a una puntata speciale di Chi l'ha v ...

Roberto Farnesi è il cinico e spietato commendatore Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore. Nelle ultime puntate inedite andate in onda ad aprile della soap lo abbiamo lasciato disperato dopo ...E adesso ci prova la trasmissione che dal 1989 si occupa degli scomparsi, ad aiutare chi sta cercando da due settimane il piccolo Gioele. Federica Sciarelli lavora a una puntata speciale di Chi l'ha v ...