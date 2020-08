Coronavirus, Zaia: “Fase in cui capiamo poco, gli scienziati si mettano d’accordo tra loro. Ci risolverebbero il primo problema” (Di lunedì 17 agosto 2020) “In questa fase in cui ci stiamo capendo poco, invito gli scienziati a mettersi d’accordo tra di loro: così ci risolvono un primo problema”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, rispondendo a un domanda sui casi asintomatici riscontrati nella regione, nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto sulle misure per contenere la diffusione del Coronavirus. “Se si chiudono in una stanza dove fanno sintesi e dicono tre cose sulle quali sono d’accordo – continua – agevolerebbero la vita a persone come noi che non sono scienziati. Questa è l’esigenza che tutti noi abbiamo” L'articolo Coronavirus, Zaia: “Fase in cui capiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

