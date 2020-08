Coronavirus ultime notizie: nuovi casi positivi Italia, il punto aggiornato (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: il consueto bollettino pomeridiano con i dati aggiornati a domenica 16 agosto 2020 e diffusi dalla Protezione Civile raccontano di un calo dei nuovi casi positivi nel nostro Paese, da leggersi però confrontando il più basso numero dei tamponi effettuato nelle 24 ore precedenti. Intanto, mentre in Francia si registra un nuovo record di casi positivi, nel nostro Paese si chiudono le discoteche e si obbliga all’utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici durante le ore serali e notturne.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 16 agosto Stando ai dati del bollettino del 16 agosto 2020, sono 479 i ... Leggi su termometropolitico

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - sole24ore : Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 158 vittime - Tg3web : Crescono ancora i contagiati dal coronavirus. 629 i casi registrati nelle ultime 24 ore. In Puglia 5 giovani sono r… - francypar71 : #Napoli Coronavirus in Campania, altri 18 positivi di cui 7 dall'estero nelle ultime 24 ore - revolution_fr : RT @Corriere: In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio -