Coronavirus, stretta del Governo: discoteche chiuse, mascherine nei luoghi della movida (Di lunedì 17 agosto 2020) Stop alle discoteche e obbligo di mascherine su tutto il territorio nazionale, dalle ore 18 alle 6 del mattino, anche all’aperto nei luoghi della movida. La stretta del Governo che era nell’aria da giorni, in scia all’aumento dei contagi nel nostro Paese, è arrivata nella tarda serata di ieri, domenica 16 agosto. La decisione arriva dopo una riunione con i governatori in base al Dpcm del 7 agosto e alla nuova ordinanza di Roberto Speranza. “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle ... Leggi su quifinanza

