Coronavirus, Speranza: «Massima prudenza, priorità riapertura scuole» (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus Speranza. “Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio. Tra meno di un mese dobbiamo riaprire scuole e università in sicurezza. E non possiamo sbagliare. Non c’è un finale già scritto in questa partita, dipende dai nostri comportamenti e tutti, a cominciare dai ragazzi, dobbiamo esserne consapevoli”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza che, in un colloquio con il quotidiano La Repubblica, sulla chiusura delle discoteche aggiunge di sapere che si tratta di ”un sacrificio, ma è inevitabile per affrontare la sfida dell’apertura delle scuole, il vero cuore delle relazioni sociali del Paese. >> Discoteche chiuse, decreto fino al 7 settembre: tutte le nuove regole Coronavirus ... Leggi su urbanpost

