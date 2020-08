Coronavirus, Speranza: “La riapertura delle scuole segnerà la vera fine del lockdown” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non possiamo sbagliare sulla scuola e ogni provvedimento, ogni sacrificio chiesto, anche con quest’ultimo provvedimento sulla chiusura delle discoteche, è fatto pensando alla riapertura delle scuole che segnerà la vera fine del lockdown“: lo ha affermato Roberto Speranza in un colloquio con Repubblica, nel quale aggiunge che “da ministro della Salute ho molto a cuore la ricostruzione di un rapporto strutturale tra scuola e sanità. Nel 1961 è stata approvata una norma sulla medicina scolastica, poi sparita negli anni 90 nella fase dei tagli. Ora va recuperato, non possiamo lasciare soli presidi e insegnanti. Il rapporto tra dipartimenti di prevenzione e istituti, il radicamento e la forza dei medici di medicina ... Leggi su meteoweb.eu

