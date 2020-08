Coronavirus: Spagna, da venerdì oltre 16mila contagi (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Il ministero spagnolo della Sanità registra16.269 contagi da Covid-19 dallo scorso venerdì ad oggi, 1.833 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce La Vanguardia., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, Spagna oltre 16mila contagi da venerdì. Malta chiude bar e discoteche QUOTIDIANO.NET Effetto Covid, Ryanair taglia del 20% la capacità di volo a settembre e ottobre

MILANO - La crescita dei contagi in tutta Europa comincia a farsi sentire anche sulla programmazione delle compagnie aeree. Tra queste c'è Ryanair, che ha ha annunciato oggi il taglio del 20% della ca ...

Miguel Bosè sostiene la protesta contro le mascherine in Spagna. La mamma morì di Covid

Il cantante spagnolo Miguel Bosé, che alcuni mesi fa ha perso la mamma Lucia a causa del coronavirus, ha pubblicato un video per richiamare i giovani alla “Resistenza”: il riferimento èa una manifest ...

