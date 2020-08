Coronavirus: Spagna, da venerdì oltre 16mila contagi (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA, 17 AGO - Il ministero spagnolo della Sanità registra16.269 contagi da Covid-19 dallo scorso venerdì ad oggi, 1.833 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce La Vanguardia., ANSA,. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

