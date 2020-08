Coronavirus, Sharon Stone sui social: “mia sorella è malata di Covid, la colpa è di uno di voi” (Di lunedì 17 agosto 2020) La sorella della nota star di Hollywood Sharon Stone è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto il Covid-19 e l’attrice se l’è presa con chi si rifiuta di indossare le mascherine. “E’ colpa di uno di voi” ha scritto in un post su Instagram. Kelly Stone, sorella di Sharon, è anche affetta da lupus, una malattia autoimmune, e quindi particolarmente soggetta ad infezioni. La Stone ha spiegato che la sorella è uscita solo per andare in farmacia accompagnata dal marito, anche lui ricoverato dopo aver contratto il virus, e si è ammalata. La coppia vive in Montana in una contea dove i test non sono accessibili a tutti e i risultati ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Sharon Stone: 'Indossate la mascherina: mia sorella è malata per colpa vostra' - CiaoNe100 : Sorella di Sharon Stone ha il Covid: “Colpa di chi non usa mascherina” - Adr1a2a : RT @paolorm2012: Covid-19, positiva sorella di Sharon Stone. L’attrice: “Colpa di chi non usa mascherina” | Sky TG24 - VanityFairIt : Il coronavirus continua a fare paura: «Posso dirvi che andare alle feste è pericoloso. Chi ci va forse dovrebbe pen… - TuriCaggegi : RT @Sanson538: Coronavirus, Sharon Stone contro chi non indossa la mascherina: 'Mia sorella è malata per colpa vostra. -