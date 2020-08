Coronavirus, secondo un modello matematico in Italia a settembre si rischiano “1500 contagi al giorno. Agire subito o tornerà il lockdown” (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, un modello matematico prevede: “1500 nuovi contagi al giorno a settembre” A settembre l’Italia rischia di registrare 1500 nuovi contagi di Coronavirus al giorno: è quanto rivela un modello matematico elaborato per prevedere l’evoluzione dell’emergenza Covid-19. Dopo il picco di fine marzo, la discesa tra aprile e maggio e la stabilizzazione tra giugno e luglio, la curva dei nuovi contagi ha iniziato a risalire ad agosto, arrivando a superare quota 600 nella giornata di Ferragosto. Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi all’università di Genova, Andrea De Maria, ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Luuuucreeee : RT @aR21ooo: Italiani:”NoN è PoSsIbIlE uN sEcOnDo LoCkDoWn” Intanto sempre gli italiani in questione: “Discoteca” “Vacanze all’estero” “A… - hugmexric : RT @aR21ooo: Italiani:”NoN è PoSsIbIlE uN sEcOnDo LoCkDoWn” Intanto sempre gli italiani in questione: “Discoteca” “Vacanze all’estero” “A… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus secondo Coronavirus, secondo caso a Gravina. L'annuncio del sindaco: "Situazione sotto controllo" La Repubblica Coronavirus. Locatelli (Sanità): “Da migranti contagi minimi”. Smentito Salvini

Roma, 17 agosto 2020 – “A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come ...

Coronavirus, stretta del Governo: discoteche chiuse e movida "sicura"

(Teleborsa) - La stretta del Governo che era nell’aria da giorni, in scia all’aumento dei contagi nel nostro Paese, è arrivata nella serata di ieri, domenica 16 agosto. Stop alle discoteche e obbligo ...

Roma, 17 agosto 2020 – “A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come ...(Teleborsa) - La stretta del Governo che era nell’aria da giorni, in scia all’aumento dei contagi nel nostro Paese, è arrivata nella serata di ieri, domenica 16 agosto. Stop alle discoteche e obbligo ...