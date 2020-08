Coronavirus, scendono i contagi: 320 nuovi casi e 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – Rallenta la diffusione del Coronavirus in Italia. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 320 nuovi casi e 4 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 254.235 mentre i deceduti arrivano a 35.400. Gli attualmente positivi sono 14.867 con un incremento di 134 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 182 in piu’.NEL LAZIO 51 CASI POSITIVI, LA METÀ D’IMPORTAZIONE Leggi su dire

