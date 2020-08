Coronavirus: Salvini, 'allarmismo quotidiano da 'Corriere', qualcuno ci guadagna' (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal punto di vista dell'informazione, penso al 'Corriere della sera', c'è un allarmismo quotidiano. Continuare a terrorizzare e ad allarmare gli italiani non è utile al Paese. Continuare a privare di ... Leggi su tvsette

LegaSalvini : ++ IL VIRUS VIENE DALL'ESTERO E LUI SE LA PRENDE CON GLI ITALIANI. SALVINI SMASCHERA LE FOLLIE DI CONTE ++ - giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - LegaSalvini : CORONAVIRUS. SALVINI: GOVERNO CHIUDE I LOCALI MA IL VIRUS È IMPORTATO DALL'ESTERO - paoloparenti9 : RT @LucillaMasini: Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti'. Uh! E adesso Salvini su… - messveneto : Coronavirus: lite Salvini-Parenzo sull’app Immuni -

Battibecco a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini e David Parenzo. Oggetto della polemica la mancata installazione - contestata dal giornalista - della App Immuni da parte di Salvini ...Nel corso della puntata di In Onda del 17 agosto, si è consumato uno scontro Salvini-Parenzo non soltanto sulla tematica più generale dell’epidemia di coronavirus, dei provvedimenti del governo per co ...