Coronavirus, Ryanair torna a cancellare i voli (Di lunedì 17 agosto 2020) Ryanair cancellerà un volo su cinque da settembre a ottobre dopo il calo delle prenotazioni degli ultimi 10 giorni a causa dell'aumento dei contagi di Coronavirus che hanno causato nuove restrizioni di viaggio in Europa. Le prenotazioni si sono "notevolmente ridotte" e questo si riflette nel 20% della capacità di volo con una riduzione delle frequenze delle rotte. Ryanair ha spiegato che le tratte che subiranno più tagli saranno quelle verso la Francia, la Spagna e la Svezia, ma coinvolte anche le rotte verso l'Irlanda, Paese che ha imposto regole molto stringenti per la quarantena, "le più restrittive d'Europa", secondo la compagnia aerea.La Francia, invece, è stata interessata perché inserita dalla Gran Bretagna nella lista dei Paesi soggetti a quarantena, come la Spagna. I passeggeri che ... Leggi su ilfogliettone

